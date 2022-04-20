В Совфеде сочли оправданной идею лишить Поклонскую госнаград

Идея лишить экс-прокурора Крыма и замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую госнаград за её слова о символах Z и V, наносимых на технику РФ во время спецоперации на Украине, является оправданной, заявил NEWS.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. Сенатор отметил, что Поклонская может «вещать», но не «обличённая никакими государственными должностями». Таким образом он прокомментировал соответствующее предложение председателя комитета по законодательству крымского парламента Сергея Трофимова лишить Поклонскую госнаград.

Госнаград наших, крымских. Хотя могут выйти с инициативой по федеральным госнаградам. Говоря откровенно, она оказалась случайным человеком в «русской весне». Она появилась не сразу, а тогда, когда вопросы по референдуму и воссоединению Крыма с Россией были решены. Пожалуйста... Пусть она вещает как человек, не обличённый никакими государственными должностями. Таких у нас много — не вполне адекватных, не способных оценить происходящее. Нам что, сейчас сдаваться? Она понимает, что говорит? — сказал Цеков.

Он также напомнил о преследованиях и убийствах на Украине «людей только за то, что они говорили на русском языке, за выражение пророссийских взглядов».

Поклонская помнит, что произошло в Одессе? Что произошло с Олесем Бузиной, с другими политикам Украины. Мы должны были сидеть и ждать, когда созреет наступление этих нациков на Россию при подогревании со стороны США? Что она вещает? У меня её высказывание вызывает только раздражение. Это демагогия чистой воды, — подытожил Цеков.

Ранее Поклонская в интервью Маше Майерс на YouTube-канале «Живой гвоздь» назвала буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику, символами скорби. Трофимов с этим не согласился и подчеркнул, что эта точка зрения не совпадает с позицией Вооружённых сил России, находящихся на передовой. Глава Россотрудничества Евгений Примаков пообещал сделать выводы после заявления своего заместителя.