Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова поддерживает кандидатуру Игоря Краснова, предложенную президентом на пост Генерального прокурора РФ. Она также выразила надежду, что на пленарном заседании в среду, 22 января, Совет Федерации также положительно выскажется по этому вопросу.
Та, высокая должность, которую Игорь Викторович замещал ранее, свидетельствует о его значительном опыте, профессионализме и глубоком знании законодательства Российской Федерации, - сказала парламентарий NEWS.ru.
Сенатор добавила, что соответствующее представление президента РФ уже поступило в комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и планируется к рассмотрению 21 января.
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост главы Генпрокуратуры. В пресс-службе главы страны пояснили, что нынешний генеральный прокурор Юрий Чайка будет освобождён от должности из-за перехода на другую работу.
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