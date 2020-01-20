https://static.news.ru/photo/0e627cbc-3b89-11ea-8cc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова поддерживает кандидатуру Игоря Краснова, предложенную президентом на пост Генерального прокурора РФ. Она также выразила надежду, что на пленарном заседании в среду, 22 января, Совет Федерации также положительно выскажется по этому вопросу.

Та, высокая должность, которую Игорь Викторович замещал ранее, свидетельствует о его значительном опыте, профессионализме и глубоком знании законодательства Российской Федерации, - сказала парламентарий NEWS.ru.

Сенатор добавила, что соответствующее представление президента РФ уже поступило в комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и планируется к рассмотрению 21 января.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост главы Генпрокуратуры. В пресс-службе главы страны пояснили, что нынешний генеральный прокурор Юрий Чайка будет освобождён от должности из-за перехода на другую работу.