В СФ назвали правдивым сравнение Зеленским украинцев с колбасой и харчами

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для шоу 60 minutes американского телеканала CBS прав, заявляя, что в ЕС относятся к гражданам его страны, как ко второму сорту, «колбасе или овощам», заявил член Совфеда Сергей Цеков. В беседе с журналистом Зеленский отметил, что украинцы — «не колбаса, не сыр, не харчи, не продукты», а живые люди, политик также потребовал от ЕС чётко обозначить позицию по членству страны в Евросоюзе. Фрагмент программы в своём Telegram-канале опубликовала российская телеведущая Ольга Скабеева.

По сути Зеленский прав, но выводы из этого делает неправильные. Можно вступить в ЕС, но относиться к украинцам будут как к харчам и колбасе. Правда в его словах заключается в том, что, фактически, на сейчас украинцев используют как пушечное мясо. Из них и делали овощей, колбасу многие годы, воспитывая в них ненависть к России, ко всему русскому, к нашей общей славной истории. Если бы он такие выводы сделал, если бы понял, что Украина нужна ЕС и США для войны с РФ, вот тогда всё было бы правильно. Но вывод — возьмите или не возьмите — ЕС манит Украину к себе как козла дразнят морковкой. Манили и продолжают манить, — рассказал Цеков.

Накануне Зеленский предложил обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских пленных. По словам украинского лидера, Медведчук скрывался в течение 48 дней и в результате «попытался бежать за пределы <...> государства».

Ранее Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, на которой изображён Медведчук в камуфляжной форме и наручниках, и сообщил о проведённой спецоперации СБУ. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подтвердил информацию о задержании главы политсовета партии ОПЗЖ. По его словам, операция была проведена по поручению президента Украины.