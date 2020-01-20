https://static.news.ru/photo/4ac84a68-3b8b-11ea-92b9-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: council.gov.ru

Игорь Краснов, чью кандидатуру президент России Владимир Путин предложил на пост главы Генпрокуратуры РФ, станет серьёзной угрозой для разного рода коррупционеров. Об этом корреспонденту NEWS.ru заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор охарактеризовал Краснова как молодого, перспективного и очень грамотного специалиста, который «не ангажирован и ни с кем не завязан». Изменения в руководстве надзорного ведомства парламентарий связал с тем, что в стране «меняется конфигурация людей в связи с новыми задачами и вызовами».

Приходят молодые, конструктивные, профессиональные специалисты. Конечно, подобный ход вызывает в обществе положительную оценку. В связи с тем, что это заместитель главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, то, значит, и работа двух ключевых правоохранительных органов будет носить уже совсем другой, конструктивный уровень взаимодействия, — сказал Клинцевич.

Как ранее писал NEWS, председатель Совета Федерации поручила рассмотреть представленную главой государства кандидатуру на совместном заседании двух профильных комитетов 21 января. По её словам, в случае одобрения кандидатуры Краснова вопрос о назначении генерального прокурора будет вынесен на ближайшее заседание Совета Федерации, 22 января.