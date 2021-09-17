В Сети появилась запись разговора об организации выборов в Шуе

В интернете появилась аудиозапись разговора, в котором назвавшаяся главой администрации Шуи Натальей Корягиной говорит собеседнице о том, что нужно делать на выборах. Она требует «исполнения» на сегодняшний день, а собеседница жалуется на полицейского и камеры видеонаблюдения. Запись опубликовало издание «Подъём».

Тебе с утра времени сделать сегодняшнюю норму до десяти. <...> Есть задача, которая стоит, её нужно выполнить. <...> Камеры мы выключим тебе с утра, полицейского выведем. Чего ещё надо? <...> У нас договорённость есть с полицией, — убеждает представившаяся Корягиной женщина.

Когда была сделана запись — не известно. Глава ТИКа Шуи Андрей Перевезенцев заявил, что пока не знает о записи, но обязательно её прослушает в свободное время.

Ранее сообщалось, что ЦИК проверит тренинг по методам фальсификации выборов в Госдуму, который прошёл в подмосковном Королёве. Мероприятие записали на диктофон и опубликовали журналисты «Новой газеты».