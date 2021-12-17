В Сербии проходит акция протеста против добычи лития в стране

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Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата, об этом Гузун написал у себя в Facebook. Отмечается, что он предлагает властям страны пойти на столь радикальный шаг в связи с тем, что российский дипломат принял участие в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии, — персона нон грата. Нужно формальное решение, — сказал политик. Однако в администрации президента Молдавии отметили, что к данному заявлению...