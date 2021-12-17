В Сербии проходит акция протеста против добычи лития в стране

Защитники экологии Сербии собрались сегодня у здания правительства страны с требованиями прекратить добычу лития, которая наносит непоправимый ущерб окружающей среде, информирует Telegram-канал РИА Новости. Протестующие убеждены, что правительство защищает интересы иностранных инвесторов, прежде всего Rio Tinto, в ущерб природе своего края. Литий — основной элемент автомобильных аккумуляторов.
Демонстранты
Ранее президент Сербии Александр Вучич сделал заявление о причинах энергетического и экономического кризиса в мире. Политик связывает возникновение данной проблемы с безответственными высказываниями европейских политиков и их «играми с проектом» «Северный поток — 2».