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В Сербии проходит акция протеста против добычи лития в стране

19:50, 18 декабря 2021
В Сербии проходит акция протеста против добычи лития в стране Фото: AP/TASS
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Защитники экологии Сербии собрались сегодня у здания правительства страны с требованиями прекратить добычу лития, которая наносит непоправимый ущерб окружающей среде, информирует Telegram-канал РИА Новости. Протестующие убеждены, что правительство защищает интересы иностранных инвесторов, прежде всего Rio Tinto, в ущерб природе своего края. Литий — основной элемент автомобильных аккумуляторов.

Демонстранты заблокировали движение в центре города, акции протеста проходят уже четвёртую субботу подряд, однако в концерне обещают продолжить добычу металла, несмотря на протесты активистов. 

Ранее президент Сербии Александр Вучич сделал заявление о причинах энергетического и экономического кризиса в мире. Политик связывает возникновение данной проблемы с безответственными высказываниями европейских политиков и их «играми с проектом» «Северный поток — 2».

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