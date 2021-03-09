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«В сентябре накажем»: Жириновский возмутился поведением однопартийцев

17:25, 09 марта 2021
Фото: Владимир Жириновский /vk.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился отсутствием нескольких однопартийцев на его пресс-подходе накануне выборов в Государственную думу. Он пообещал наказать виновных.

Наибольший гнев Жириновского вызвало отсутствие на мероприятии главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева.

Я здесь кровью изливаюсь, а они сидят чаек попивают, ещё председатель комитета! <...> В сентябре (после выборов в ГД. — NEWS.ru) накажем [Жигарева] — не будет председателем комитета, — подчеркнул политик.

Он уверен, что руководитель думского комитета должен быть «с лидером партии» и «идти в наступление». Кроме того, он потребовал от всех депутатов ЛДПР предоставить отчёт о работе за последние два месяца, а затем дополнить его информацией о весенних месяцах, передаёт РИА Новости.

А в июне — до свидания. Большинству — билет в один конец, домой, — заключил он.

Причиной резких высказываний Жириновского стало отсутствие на пресс-подходе троих лидеров парламентских комитетов.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Жириновский считает, что женщины в России не хотят стать президентами, так как это «тяжелейший труд». По его мнению, счастье для женщины — это делать то, что она хочет. А хочет она — «на месте заниматься своим делом: фармацевтикой, учительством, музыкой».

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