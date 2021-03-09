«В сентябре накажем»: Жириновский возмутился поведением однопартийцев

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, собираются ли российские власти пересматривать позицию по документу, в котором будут указаны данные о вакцинации и наличии антител к коронавирусу для путешественников.

Он попросил журналистов задать соответствующий вопрос представителю оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт РИА Новости. Мне неизвестно об этом, лучше адресовать эти вопросы штабу, — сказал Песков. Накануне официальный...