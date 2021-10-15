Пушков рассказал, с чем связаны высокие цены на газ в Европе

Сенатор Алексей Пушков считает причинами энергетического кризиса в Евросоюзе просчёты европейских властей и их ставку на зелёную энергетику. Так он ответил на статью немецкого издания Die Zeit, призывающую граждан экономить газ, чтобы не угождать президенту РФ Владимиру Путину.

Автор призыва либо неуч, не понимающий, что мы продаём газ Европе по стабильным, а не спекулятивным ценам, либо циник, которому для очернения России каждое лыко в строку. Причины резкого роста цен на газ связаны с просчётами самих европейцев в сфере энергетики и их необдуманной ставки на зелёную энергетику, — написал в Telegram-канале Пушков.

Политик отметил, что Россия не имеет отношения к повышению цен на голубое топливо, и этот факт признан Восточным комитетом немецкой экономики. Пушков посоветовал немцам думать самостоятельно, вместо того чтобы «следовать призывам медийных проходимцев».

Ранее немецкое издание Die Zeit опубликовало статью, в которой журналисты заявляли, что зависимость немцев от газа радует российского президента Владимира Путина. Авторы материала посоветовали читателям экономить газ, а лучше вовсе отключить отопление. По мнению журналистов, это станет ответом на повышение цен на российское голубое топливо.