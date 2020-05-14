В СБУ раскрыли число перешедших на сторону РФ сотрудников

https://static.news.ru/photo/08eabd1e-95ff-11ea-b511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

1639 сотрудников Службы безопасности Украины перешли на сторону России. Большинство из них изменили присяге в ходе присоединения Крыма в 2014 году и сепаратизма на юго-востоке страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ведомство. Среди наиболее известных изменников — бывший командир донецкого управления спецназа «Альфа» Александр Ходаковский, ставший одним из главарей «ДНР», и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, возглавляющий «ЛНР».

При этом СБУ вела расследования лишь по 26 бывшим сотрудникам. На сегодня продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. До суда дело дошло в отношении троих. Двое из них получили обвинительный приговор, ещё один бывший «сбушник» освобожден от уголовной ответственности.

Большинство перебежчиков спецслужба находила вне стен ведомства. Так, подозреваемых в шпионаже и госизмене разоблачали в Минобороны, МВД и Нацгвардии, а также в Кабинете министров, где попался работавший на спецслужбы РФ переводчик премьер-министра Станислав Ежов.

Основной причиной, которая побуждает сотрудников спецслужб идти на измену родине, эксперты считают особенности психологии некоторых украинских правоохранителей и просчёты в патриотическом воспитании.

Я общался с изменниками. Для них переход в ФСБ, например, в Крыму — это было просто как перейти из одного правоохранительного органа в другой. Это всё на самом деле просчёт в патриотическом воспитании, потому что люди не понимали, что они живут в другом государстве и служат его интересам, — пояснил в комментарии украинскому изданию бывший зампредседателя СБУ Виктор Ягун.

14 апреля Служба безопасности Украины задержала своего высокопоставленного сотрудника — генерала Валерия Шайтанова, обвинив его в работе на ФСБ. Ему также вменяют подготовку покушения на чеченского добровольца Адама Осмаева, который считается подозреваемым в подготовке покушения на Владимира Путина в 2012 году, писал NEWS.ru.