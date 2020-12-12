В Saxo Bank считают возможным возвращение Трампа на пост президента

https://static.news.ru/photo/070bf6aa-3def-11eb-948a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, который, по предварительным данным, проиграл на выборах, теоретически может вернуться на пост главы государства, считает директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, автор ежегодных «шокирующих прогнозов» банка.

По его словам, политик заявляет, что начнёт предвыборную кампанию — 2024 в день инаугурации Джо Байдена в январе, так что, всё возможно.

Лично я не думаю, что у него есть шансы. Но в 2024 году США действительно будут нужны реформы, а Трамп постоянно ведёт себя, будто он всё ещё живёт в 1950-х или 1960-х, — отметил Якобсен.

Между тем сами американцы уже делают ставки на возвращение Трампа. Так, кантри-исполнитель Джон Рич поставил $10 тысяч на то, что политик всё ещё может добиться победы на прошедших выборах и останется президентом в следующем году, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Якобсен заявил, что Джо Байден, который, по предварительным данным, стал избранным президентом США, рискует стать «хромой уткой». Так в американском политическом сленге называют главу Соединённых Штатов, который вскоре покидает свой пост после проигрыша на очередных выборах или исчерпания права выдвигаться в них.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности, незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

8 декабря республиканцы в Конгрессе США отказались принять резолюцию о признании Джо Байдена новым президентом страны, говорится в заявлении лидера демократического большинства палаты представителей конгресса Стени Хойера.