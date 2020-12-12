В Saxo Bank считают, что Байден рискует стать «хромой уткой»

https://static.news.ru/photo/fa543ad0-3ddf-11eb-a819-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition via CNP/Global Look Press

Джо Байден, который, по предварительным данным, стал избранным президентом США, может стать «хромой уткой», считает директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, автор ежегодных «шокирующих прогнозов» банка.

«Хромой уткой» в американском политическом сленге называют главу Соединённых Штатов, который вскоре покидает свой пост после проигрыша на очередных выборах или исчерпания права выдвигаться в них.

Мы знаем, что большую часть его администрации составляют сторонники Барака Обамы или Хиллари Клинтон. Ни одна из этих администраций не продвинулась в вопросах борьбы с неравенством, развития экономики. Да, Трамп был ужасен, но Байден не лучше. Его администрация не сможет сделать шаг вперёд, будет плыть по течению, — пояснил Якобсен.

По его словам, избрание Байдена президентом является сигналом о том, что никаких перемен не предвидится. При этом директор по инвестициям Saxo Bank отметил, что неспособность США двигаться вперёд по политической повестке вызывает грусть.

При этом он реанимирует международную активность США: отношения с Китаем не будут дружелюбными, он будет двигаться «по середине дороги», без резких движений в экономике и политике, — считает Якобсен.

Он прогнозирует, что новая администрация будет «в стиле Джимми Картера», при которой будут наблюдаться «смута, международные проблемы, рост цен и неспособность справляться с политической повесткой», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что члены Верховного суда отклонили иск штата Техас о непризнании победы демократа Джо Байдена на выборах в четырёх штатах, так как «наложили в штаны».