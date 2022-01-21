В Россотрудничестве высказались о возможном назначении Поклонской

В Россотрудничестве отказались от комментариев о возможном назначении на должность замглавы ведомства экс-генпрокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской, передаёт РИА Новости. Накануне об этом агентству заявил источник, знакомый с ситуацией.

Не комментируем слухи, — сказали в Россотрудничестве.

Сама Поклонская ранее также отказалась от комментариев по поводу её дальнейшего трудоустройства. Она заявила, что это «преждевременно». Экс-депутат отметила, что готова работать в любой должности, где будет полезна государству.

Ранее стало известно, что Наталья Поклонская не будет назначена послом в Кабо-Верде в связи с личными обстоятельствами.