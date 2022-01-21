В Россотрудничестве высказались о возможном назначении Поклонской
Анна Акимова
Анна Акимова
14:24, 21 января 2022
Наталья ПоклонскаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Россотрудничестве отказались от комментариев о возможном назначении на должность замглавы ведомства экс-генпрокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской, передаёт РИА Новости. Накануне об этом агентству заявил источник, знакомый с ситуацией.
Не комментируем слухи, — сказали в Россотрудничестве.
Сама Поклонская ранее также отказалась от комментариев по поводу её дальнейшего трудоустройства. Она заявила, что это «преждевременно». Экс-депутат отметила, что готова работать в любой должности, где будет полезна государству.
Ранее стало известно, что Наталья Поклонская не будет назначена послом в Кабо-Верде в связи с личными обстоятельствами.