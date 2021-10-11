В Россию прилетает дама из чёрного списка и с печеньками

Информация о согласовании по дипломатическим каналам приезда в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд не просто так появилась заранее. Дело в том, что прибывающая сегодня штатовская русофобствующая пассионария и кормилица с руки киевского Майдана у нас официально внесена в чёрный список нежелательных персон. Говоря языком американской политики, находится под санкциями. А потому её визит был предметом особых согласований. Но, видимо, сейчас для Джо Байдена важен сам факт такого контакта. И это неудивительно.
Характерная деталь: как только Байден попал в ловушку поспешного бегства из Афганистана, его обиженный предшественник обрушил на него новые обвинения в фальсификации выборов. Собственно, Дональд Трамп постоянно играет на этой струне, но в моменты рейтингового ослабления «спящего Джо» его претензии к штатовской демократии звучат куда громче. Тем более что сейчас свои же однопартийцы, не говоря уже о республиканцах, обвиняют Байдена в неспособности урезонить Китай, в провале газовой антироссийской стратегии и предательстве Украины. И ещё во многих грехах.
И в такой обстановке Байден особенно нуждается в показательной внешней легитимизации. Именно под таким углом рассматривали его затяжной вояж в Старый Свет, где он показал себя ловким переговорщиком, который тогда отнюдь не засыпал, но на равных вёл дела с ведущими мировыми лидерами — от Ангелы Меркель до Владимира Путина. Однако сейчас эффект от тех контактов уже улетучился. И Байден попытался ещё раз войти в ту же дипломатическую реку.
Но, как видно, сначала неудачно. Во всяком случае, авторитетное британское издание утверждает, что инициатива Белого дома по организации события года — американо-китайского саммита — закончилась неудачей. Поскольку, дескать, товарищ Си Цзиньпин к такой встрече не готов и пока посоветовал американцам умерить их антикитайскую риторику. А там, мол, посмотрим. Тот самый случай, когда Байден пошёл по шерсть, а вернулся стриженным.
И тут вдруг в информационное пространство попадает весть о скором визите в Москву Виктории Нуланд, вернувшейся в Госдеп вместе с демократами. Казалось бы, нормальный, даже рутинный рабочий визит заокеанской чиновницы в рамках начатых в Женеве двухсторонних российско-американских консультаций. Приезжал же в Москву и три дня гостил Джон Керри, говоривший в Кремле далеко не только о сохранении климата. Теперь новый заход. Вот только стоило ли объявлять, что такое прибытие обладательницы вошедших в мемы «печенек» согласовывается по дипломатическим каналам. Вроде бы не персона, равная Черчиллю.
Но, видимо, по обе стороны океана стороны решили несколько оживить повестку. Потомок эмигрантов из украинского местечка, Виктория Нуланд традиционно сосредоточена на отношениях США с Россией, постсоветскими странами и Восточной Европой. Поэтому её «оформление» на поездку в Москву однозначно свидетельствует о необходимости для штатовской администрации вновь поднять вопрос Украины, её «территориальной целостности», гарантий сохранения газотранзитного статуса.
И таким образом Байден, перебивая в некотором смысле дебаты об афганской проблеме, сообщает о своей решимости и впредь отстаивать интересы украинских подопечных, которые в последние месяцы проявляют несвойственную обычным клиентам настырность, требуя от заокеанских покровителей новых проявлений поддержки. Для Москвы же такой визит — подтверждение того, что женевский процесс продолжается и сторонам есть что обсуждать в рабочем порядке. Даже при сохранении значительных расхождений по ряду ключевых вопросов.
А что касается пребывания госпожи Нуланд в чёрном списке, так принимали же в Москве талибов, притом, что эта организация остаётся в числе экстремистских. Политика — стратегия возможного. А потому виза после показательной паузы ей была выдана и уже сегодня её ждут Москве.
Думается, в ответ Москва надеется на ответные американские жесты, поскольку у наших дипломатов регулярные трудности с получением звёздно-полосатых виз. Да и письмо ряда конгрессменов о высылке «трёхсот российских дипломатов» можно таким образом купировать.