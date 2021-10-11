В Россию прилетает дама из чёрного списка и с печеньками

Информация о согласовании по дипломатическим каналам приезда в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд не просто так появилась заранее. Дело в том, что прибывающая сегодня штатовская русофобствующая пассионария и кормилица с руки киевского Майдана у нас официально внесена в чёрный список нежелательных персон. Говоря языком американской политики, находится под санкциями. А потому её визит был предметом особых согласований. Но, видимо, сейчас для Джо Байдена важен сам факт такого контакта. И это неудивительно.

Характерная деталь: как только Байден попал в ловушку поспешного бегства из Афганистана, его обиженный предшественник обрушил на него новые обвинения в фальсификации выборов. Собственно, Дональд Трамп постоянно играет на этой струне, но в моменты рейтингового ослабления «спящего Джо» его претензии к штатовской демократии звучат куда громче. Тем более что сейчас свои же однопартийцы, не говоря уже о республиканцах, обвиняют Байдена в неспособности урезонить Китай, в провале газовой антироссийской стратегии и предательстве Украины. И ещё во многих грехах.

И в такой обстановке Байден особенно нуждается в показательной внешней легитимизации. Именно под таким углом рассматривали его затяжной вояж в Старый Свет, где он показал себя ловким переговорщиком, который тогда отнюдь не засыпал, но на равных вёл дела с ведущими мировыми лидерами — от Ангелы Меркель до Владимира Путина. Однако сейчас эффект от тех контактов уже улетучился. И Байден попытался ещё раз войти в ту же дипломатическую реку.

Но, как видно, сначала неудачно. Во всяком случае, авторитетное британское издание утверждает, что инициатива Белого дома по организации события года — американо-китайского саммита — закончилась неудачей. Поскольку, дескать, товарищ Си Цзиньпин к такой встрече не готов и пока посоветовал американцам умерить их антикитайскую риторику. А там, мол, посмотрим. Тот самый случай, когда Байден пошёл по шерсть, а вернулся стриженным.

И тут вдруг в информационное пространство попадает весть о скором визите в Москву Виктории Нуланд, вернувшейся в Госдеп вместе с демократами. Казалось бы, нормальный, даже рутинный рабочий визит заокеанской чиновницы в рамках начатых в Женеве двухсторонних российско-американских консультаций. Приезжал же в Москву и три дня гостил Джон Керри, говоривший в Кремле далеко не только о сохранении климата. Теперь новый заход. Вот только стоило ли объявлять, что такое прибытие обладательницы вошедших в мемы «печенек» согласовывается по дипломатическим каналам. Вроде бы не персона, равная Черчиллю.

Виктория Нуланд CNP/AdMedia/Global Look Press

Но, видимо, по обе стороны океана стороны решили несколько оживить повестку. Потомок эмигрантов из украинского местечка, Виктория Нуланд традиционно сосредоточена на отношениях США с Россией, постсоветскими странами и Восточной Европой. Поэтому её «оформление» на поездку в Москву однозначно свидетельствует о необходимости для штатовской администрации вновь поднять вопрос Украины, её «территориальной целостности», гарантий сохранения газотранзитного статуса.

И таким образом Байден, перебивая в некотором смысле дебаты об афганской проблеме, сообщает о своей решимости и впредь отстаивать интересы украинских подопечных, которые в последние месяцы проявляют несвойственную обычным клиентам настырность, требуя от заокеанских покровителей новых проявлений поддержки. Для Москвы же такой визит — подтверждение того, что женевский процесс продолжается и сторонам есть что обсуждать в рабочем порядке. Даже при сохранении значительных расхождений по ряду ключевых вопросов.

А что касается пребывания госпожи Нуланд в чёрном списке, так принимали же в Москве талибов, притом, что эта организация остаётся в числе экстремистских. Политика — стратегия возможного. А потому виза после показательной паузы ей была выдана и уже сегодня её ждут Москве.

Думается, в ответ Москва надеется на ответные американские жесты, поскольку у наших дипломатов регулярные трудности с получением звёздно-полосатых виз. Да и письмо ряда конгрессменов о высылке «трёхсот российских дипломатов» можно таким образом купировать.