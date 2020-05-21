В российском МИД рассказали о плане «Б» с Договором по открытому небу

https://static.news.ru/photo/624d4e9c-9b7e-11ea-8871-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

План действий на случай выхода США из Договора по открытому небу у России есть. Тем не менее, следует всё-таки дождаться официального подтверждения прекращения Соединёнными Штатами участия в соглашении, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он подчеркнул, что в России всегда имеется какой-то план «Б».

США давно уже не позиционируют себя как надёжного партнёра, поэтому приходится планировать нашу дальнейшую деятельность исходя из того, какого партнёра мы имеем в настоящий момент, — цитирует Ермакова ТАСС.

В МИД назвали безосновательными обвинения в адрес России со стороны Соединённых Штатов в нарушениях договора.

Ранее администрация американского президента Дональда Трампа уведомила международных партнёров о намерении выйти из Договора по открытому небу. Там это мотивировали нарушениями обязательств со стороны Российской Федерации.

Как писал NEWS.ru, предположение о стремлении США приостановить своё участие в соглашении в апреде 2020 года высказал глава министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сослался на мнение экспертов, следящих за развитием ситуации, и отметил, что в ведомстве согласны с их выводами. Тогда в Вашингтоне это не подтвердили, хотя и признали, что рассматривают варианты своих действий в отношении договора.