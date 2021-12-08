В российском МИД обвинили Запад в провоцировании протестов в Белоруссии

Целью санкционного давления Запада на Минск является снижение уровня жизни простых граждан и провоцирование новой волны антиправительственных выступлений в Белоруссии. Также санкции можно рассматривать как своего рода наказание за дружбу с Россией, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.

Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших её предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов? - сказал он.

Панкин также отметил, что в октябре Европарламент принял резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции, что не вяжется с декларируемой заботой о состоянии демократии в Белоруссии. По его словам, Россия поддерживает Белоруссию в противодействии западному давлению, включая скоординированную политику по принятию ответных мер и смягчение негативных социально-экономические последствий санкций для белорусских граждан.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии приняли свой пакет мер, который включает запрет на ввоз на территорию государства некоторых групп товаров из стран, применяющих в отношении Минска политику санкций. Ответные шаги коснутся также и авиаперевозчиков стран Европейского союза и Великобритании. Также были расширены списки лиц, чей въезд в страну нежелателен.