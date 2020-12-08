В России запускают обучение независимых наблюдателей

https://static.news.ru/photo/fcbf307e-3950-11eb-97c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общественная палата РФ с будущего года начнёт обучение независимых наблюдателей, которые примут участие в региональных выборах, а также в думской избирательной кампании. Об этом сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП РФ Максим Григорьев.

По его словам, программа обучения, которая будет запущена в январе 2021 года, охватит более чем сотню тысяч человек. Такое количество необходимо, чтобы учесть запросы политический партий. При этом сами общественные организации, выставляющие независимых наблюдателей на выборах, не могут обеспечить их подготовку на высоком уровне.

В январе пройдут первые семинары с представителями субъектов России, которые в дальнейшем станут обучать наблюдателей в регионах, — цитирует Григорьева «Ридус».

Он добавил, что программа носит открытый характер, поэтому все общественные организации и политические партии будут приглашены принять участие в подготовке независимых наблюдателей для выборов всех уровней. Инициативу Общественной палаты уже поддержали партии «Родина», «Единая России» и Партия пенсионеров.

Председатель партии «Родина» Александр Журавлёв заявил в свою очередь, что для того, чтобы выборы были прозрачными и всеми признанными, просто выставить наблюдателей мало. Нужно, чтобы они разбирались в процессе и отстаивали его прозрачность.

Ответственный секретарь комиссии по этике партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко считает, что роль наблюдателей заключается в обеспечении честности. Ни у кого не должно быть сомнений в результатах выборов.

Как писал NEWS.ru, Центральную избирательную комиссию России просят оценить целесообразность обязательных партийных праймериз перед президентскими или думскими выборами.

С соответствующим письмом к главе Центризбиркома Элле Памфиловой обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Свою инициативу эксперт объяснил снижающимся в последнее время интересом российского избирателя к электоральным процедурам.