https://static.news.ru/photo/2e14323c-c53a-11e9-8a37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press

Соединённые Штаты при помощи «подхрюкивающих» им стран уходят от ответа на вопросы о контроле над вооружениями. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, состоявшееся 22 августа экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное Москвой и Пекином из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, оказалось «до скучности предсказуемым».

США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу обвиняют Россию, — цитирует Полянского ТАСС.

Он отметил, что союзники Вашингтона поддерживают обвинения против России, не замечая очевидных фактов, а также выразил надежду на то, что «здравый смысл всё же возобладает».

В понедельник, 19 августа, США провели испытания ракеты, характеристики которой подпадают под действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Запуск состоялся с острова Сан-Николас в Калифорнии. Дальность полёта устройства наземного базирования составила около 500 километров. Позднее была опубликована и видеозапись запуска

Ранее News.ru писал о том, что исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что человечество оказалось в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций Вашингтона.