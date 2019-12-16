https://static.news.ru/photo/b7d254b4-201f-11ea-b4a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Позиция команды нынешнего президента Украины Владимира Зеленского по выполнению условий Минских соглашений почти не отличается от того, что многократно повторяли их предшественники. Так охарактеризовал итоги саммита «нормандской четвёрки» в Париже помощник российского лидера Владислав Сурков.

Его позицию озвучил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к переговорному процессу.

Порошенко вчера — это Зеленский сегодня. Дурная наследственность, как сказал Сурков, — цитирует его ТАСС.

По словам Чеснакова, который сослался на свидетельства Суркова, в ходе парижского саммита украинская делегация повторяла «старые неприемлемые идеи» прежней команды. Среди них — передать контроль над границей до выборов на неподконтрольных территориях и разоружить народную милицию самопровозглашённых республик. При этом представители Украины уверяли, что закрепить особый статус Донбасса в конституции невозможно, а разведение сил на всей линии соприкосновения провести не получится.

Что касается прямых переговоров, то украинские власти, как оказалось, готовы их вести, но не с теми, кто в Донбассе, а с теми, кто уехал в Киев. То есть это должны быть прямые переговоры Киева с Киевом, подчеркнул Чеснаков.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже выступили за изменение Конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была одобрена в Минске 1 октября 2019 года. Документ определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса сначала на временной, а затем на постоянной основе.

Вскоре после этого Зеленский внёс в Верховную раду проект изменений в конституцию. Поправки предусматривают децентрализацию власти.