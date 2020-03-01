https://static.news.ru/photo/ad572262-5bbb-11ea-b449-fa163e074e61_660.jpg Ирэна Лукиянова Фото: irenalukiyanova/instagram.com

Партия «Новые люди» создана в России. Её возглавила руководитель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова.

Таким образом заложена основа для появления политической организации, призванной объединить миллионы людей, взглядам которых не подходит ни одно из других движений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

В ближайшее время Лукиянова и её единомышленники будут заниматься юридическими вопросами регистрации объединения и созданием региональных отделений.

2020 год, едва начавшись, ознаменовался активизацией политической жизни в стране. Первыми о своих амбициях, как писал NEWS.ru, заявили звёзды шоу-бизнеса. Так, в Партию Роста с дальним «прицелом» на Госдуму вступил эпатажный певец и музыкант Сергей Шнуров. Вскоре после этого о намерении создать собственное политическое движение объявила и его коллега по сцене Валерия. Про предложения, связанные с политической карьерой, рассказал и певец Сергей Жуков.