Партия «Новые люди» создана в России. Её возглавила руководитель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова.
Таким образом заложена основа для появления политической организации, призванной объединить миллионы людей, взглядам которых не подходит ни одно из других движений,
В ближайшее время Лукиянова и её единомышленники будут заниматься юридическими вопросами регистрации объединения и созданием региональных отделений.
2020 год, едва начавшись, ознаменовался активизацией политической жизни в стране. Первыми о своих амбициях, как писал NEWS.ru, заявили звёзды шоу-бизнеса. Так, в Партию Роста с дальним «прицелом» на Госдуму вступил эпатажный певец и музыкант Сергей Шнуров. Вскоре после этого о намерении создать собственное политическое движение объявила и его коллега по сцене Валерия. Про предложения, связанные с политической карьерой, рассказал и певец Сергей Жуков.
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