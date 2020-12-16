В России ожидают волну уличных протестов накануне выборов в 2021 году

https://static.news.ru/photo/e4eab58a-3faf-11eb-bec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уличные протесты могут начаться в России в августе 2021 года после заявлений о нелегитимности предстоящих парламентских выборов. Такой прогноз представила ассоциация «Независимый общественный мониторинг».

Авторы доклада «Фейк-прогноз 2021: стратегии и технологии дискредитации будущих выборов» считают, что накануне начала электорального цикла в соцсетях и СМИ начнётся массированная атака, ставящая под сомнение правовую и политическую легитимность предстоящих парламентских выборов.

В августе прокатится первая волна уличных протестов с публичными заявлениями о нелегитимности выборов в связи с отказами в регистрации независимых кандидатов, с призывами к мировому сообществу выразить своё негативное отношение к происходящему, — приводит ТАСС текст документа.

В докладе также указывается, что в январе и феврале 2021 года во время обсуждения поправок в российское избирательное законодательство могут быть публично дискредитироваться новые формы голосования.

В документе говорится, что накануне выборов некие силы будут расшатывать ситуацию в стране и заявлять о том, что власти меняют избирательное законодательство, чтобы подавать оппозицию в России.

Ранее социологи, предсказавшие протесты на Болотной площади 2011–2012 годов, предупредили о риске новой волны протестов в России. Их может спровоцировать текущая социально-экономическая ситуация, которую усугубил коронакризис. Об этом говорится в докладе группы социолога Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году».

Авторы исследования отмечают, что сейчас в обществе происходят серьёзные идеологические изменения. На фоне пандемии коронавируса усилился тренд негативного отношения в федеральной власти. При этом специалисты подчёркивают, что в этот раз ухудшился не просто имидж властей — народ считает власть виновником нынешних проблем. Эксперты отмечают, что их выводы основаны на многочисленных опросах и интервью. В рамках одного из них при помощи Google-опросника с 27 марта по 5 апреля были опрошены 4640 человек, с 3 по 11 мая — 3177 человек. Более половины респондентов считают, что нынешняя ситуация способна привести к крупным социально-политическим потрясениям. Отмечается, что негативные настроения преобладают среди традиционного электората Путина.

Между тем, по данным Главного информационно-аналитического центра МВД, в 2019 году в России было зафиксировано 12,4 тысячи акций протеста (в 2018-м — 11,6 тысячи). В докладе «Техника разгона» указывается, что нетерпимость к таким выступлениям «за последние несколько лет стала очевидна даже не вовлечённым в происходящее гражданам, а меры, которые принимаются для подавления протеста, крайне разнообразны: начиная от задержаний и заканчивая уголовными репрессиями», писал NEWS.ru.