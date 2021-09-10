В России ответили на обвинения в желании поглотить Белоруссию

Вице-премьер России Алексей Оверчук призвал граждан Белоруссии не верить слухам о планах Кремля поглотить своего союзника. Он отметил, что прошедшие десятилетия сосуществования и отношений показали истинное положение вещей в отношениях Минска и Москвы. Об этом он рассказал в ходе интернет-трансляции журналиста гостелеканала ОНТ Игоря Тура.

Оверчук подметил, что за 30 лет после распада Советского Союза никто не нарушал государственный суверенитет в странах СНГ.

После распада СССР прошло уже 30 лет и никто никого не поглотил, — подчеркнул он.

При этом он намекнул, что всё-таки кое-кто этот суверенитет утратил.

Про остальных такого, наверное, в полной мере всё-таки не скажешь, — заключил политик.

Ранее состоялись переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Оба лидера пришли к важным решениям в вопросах развития сотрудничества в разных сферах. Политолог Кирилл Коктыш отметил, что перспектива создания единой валюты двух стран является уже ясной перспективой. Итоги встречи двух лидеров открывают новые горизонты для взаимного сотрудничества, сказал специалист.