Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Соединённым Штатам Америки не стоит «валить с больной головы на здоровую», обвиняя Россию в распространении дезинформации относительно ситуации вокруг коронавирусной инфекции нового типа. Об этом на своей странице в социальной сети заявил сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на обвинения РФ со стороны госсекретаря США Майкла Помпео. По словам Пушкова, американский политик — это человек с «гибким отношением к правде».

Но если в США много тысяч заражённых и ещё больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России. Не надо валить с больной головы на здоровую, — написал сенатор в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, Помпео заявил, что Россия, Иран и Китай якобы распространяют недостоверную информацию о коронавирусе.

Госсекретарь США подчеркнул, что в Вашингтоне «напрямую говорили» этим странам о необходимости прекращения распространения ложной информации.

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