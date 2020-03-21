Соединённым Штатам Америки не стоит «валить с больной головы на здоровую», обвиняя Россию в распространении дезинформации относительно ситуации вокруг коронавирусной инфекции нового типа. Об этом на своей странице в социальной сети заявил сенатор Алексей Пушков.
Таким образом он отреагировал на обвинения РФ со стороны госсекретаря США Майкла Помпео. По словам Пушкова, американский политик — это человек с «гибким отношением к правде».
Но если в США много тысяч заражённых и ещё больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России. Не надо валить с больной головы на здоровую, — написал сенатор в Twitter.