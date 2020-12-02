В России ответили на обвинения НАТО в усилении военной мощи в Крыму

https://static.news.ru/photo/7ca0d428-34f6-11eb-b085-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские политики дали оценку обвинениям генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в наращивании военной мощи в Крыму и Чёрном море.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что в НАТО лишь прикрываются подобными обвинениями, чтобы самим нарастить присутствие в регионе.

Россия действует в районе Крыма и регионе Чёрного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности. Что касается НАТО, то они как раз усиливают своё присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там. Это не может не вызывать озабоченности, — отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что НАТО «пылит с больной головы на здоровую».

Желанием Альянса обосновать увеличение затрат на оборону объяснил выпад Столтенберга депутат Госдумы Александр Шерин.

Они выбирают, кого обозначить в качестве потенциального врага. Видимо, они считают, что РФ в этом плане более удобный противник, которого можно безнаказанно обвинять, — подчеркнул первый зампредседателя комитета по обороне.

Шерин считает, что Москва для укрепления положения в мире должна укреплять свою экономику и повышать благосостояние людей. Это позволит увеличить размер отчислений на усиление обороноспособности страны, уверен депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия продолжает наращивать военные силы в Крыму и активно развёртывает силы в Черноморском регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, НАТО отвечает на действия России зеркально, усиливая собственное присутствие в воздухе, на суше и в море.