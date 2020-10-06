Путин: в России «очень переживают» из-за Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/af35a08c-087b-11eb-8897-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Россия рассчитывает на прекращение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Обеим сторонам — и Азербайджану, и Армении — необходимо как можно быстрее вернуться к дипломатическим методам решения разногласий, заявил президент РФ Владимир Путин.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным политик назвал происходящее трагедией. Он отметил, что в России «очень переживают» из-за сложившейся ситуации, потому что «это всё территории, на которых проживают не чужие нам люди».

Фрагмент разговора показали телеканалы «Россия 1» и «Россия 24».

Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращён. Но если он не будет исчерпан окончательно (судя по всему, до этого ещё далеко), во всяком случае мы призываем, и я ещё раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что «как можно быстрее нужно это сделать».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, Путин также подчеркнул, что на фоне конфликта в Нагорном Карабахе у руководства Армении нет вопросов к России по исполнению союзнических обязательств.