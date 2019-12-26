https://static.news.ru/photo/6b1edd90-27db-11ea-a0dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских прокомментировал информацию о том, что американское Киберкомандование, боясь вмешательства Кремля в выборы президента США, приступило к разработке тактики ведения информационной войны против России.

Прикрываясь выборами 2020 года, не только США, но и их союзники будут пытаться вмешиваться в наши внутренние дела и раскачивать ситуацию, поддерживая оппозиционно настроенных лидеров, чтобы расколоть общество, — считает политик.

По его словам, Россия должна жёстко реагировать на эти «безобразия», привлекая к этому внимание на международных площадках, передаёт «Политэксперт».

В свою очередь эксперт в области безопасности Александр Власов отметил, что информационная война уже давно идёт. Он предложил отслеживать эти кампании и сразу же давать им ответный удар.

Они просто объявили о том, что и так давно делается. Война идёт, она разворачивается во все больших масштабах. Нужно отслеживать на этапе зарождения. Как это называется в ядерной доктрине ‒ встречный удар, ‒ сказал Александр Власов в эфире радио Sputnik.