https://static.news.ru/photo/8271fbc6-1b92-11ea-8c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В понедельник, 23 декабря, представители Киева и Донбасса проведут переговоры по обмену пленными в формате видеоконференции. В случае достижения необходимых договорённостей задержанные обеими сторонами граждане смогут вернуться домой до конца 2019 года.

Об этом журналистам сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, обмен состоится в случае, если Украине «не начнёт юлить и петлять».

Представители ДНР и ЛНР решительно настроены добиться освобождения своих соратников из украинского плена. Если всё пойдёт по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом «всех установленных на всех установленных», — цитирует Чеснакова «Интерфакс».

Он подчёркивает, что РФ поддерживает Луганск и Донецк в намерении вернуть своих соратников. Обмен, подмечает Чеснаков, был предусмотрен в соответствии с принятым решением на Парижском саммите в «нормандском формате».

Ранее NEWS.ru передавал, что переговоры по обмену пленными между официальным Киевом и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками будут продолжены. Об этом сообщил представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма.