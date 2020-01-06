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Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Алексей Пушков заявил об отсутствии намерений с российской стороны по ратификации договора о границе с Эстонией. Об этом политик сообщил в своём Twitter-аккаунте.

Ранее аналогичное заявление сделал парламент Эстонии. По мнению Таллина, в случае подписания соглашения Эстония не сможет претендовать на территории Псковской и Ленинградской областей. Также это приведёт к аннулированию Тартуского мирного...