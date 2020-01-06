В Москву в ближайшее время прибудет новый посол США в РФ Джон Салливан.
Об этом сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео. Кандидатуру нового главы дипмиссии США в России уже утвердил сенат.
Джон Салливан направится в Россию достаточно скоро, — заявил Помпео.
До нового назначения Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. На должность посла в России его выдвинул американский президент Дональд Трамп.
Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-посол США в России Майкл Макфол назвал ошибкой возможный приезд Дональда Трампа в Москву на празднование Дня Победы в 2020 году, если до этого времени не будет урегулирована ситуация на Украине.
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