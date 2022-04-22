Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что в России может появиться Крымский федеральный округ. По словам политика, новый регион может появиться после проведения спецоперации на Украине, а его жителями станут граждане освобожденных территорий, передаёт РИА Новости.

Крымский федеральный округ может быть воссоздан, а его населением станут жители освобожденных территорий Украины, которые исторически принадлежали России, — заявил Белик.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что не менее двух третей жителей юга Украины проголосуют за вхождение в состав России. По его словам, это касается, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья. Цeков подчеркнул, что жители юга Украины вcегда «ментально» тяготели к России, а решение о включении этих регионов в cостав Украины было принято после революции правительством СССР.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил мнение, что Херсонская область больше не вернётся под контроль украинских властей. Он посоветовал херсонцам никуда не уезжать.