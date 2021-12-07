В России изменят законодательство о генно-инженерной деятельности

Представители Совета Федерации приняли участие в совместном заседании Президиума РАН, посвящённом теме безопасного обращения с генетически модифицированными организмами (ГМО). Сенаторы и учёные обсудили вопросы внесения изменений в законодательство, которое регулирует эту сферу. Председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров рассказал NEWS.ru о планируемой разработке дорожной карты изменений.

Совет Федерации вместе с РАН проведёт парламентские слушания по данной теме. Роль науки в этом вопросе огромна. На базе СФ мы должны будем создать дорожную карту изменений российского законодательства в сфере обращения генно-модифицированных организмов, которые бы отвечали современным реалиям, — рассказал он.

Парламентарий указал, что федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» требует доработки. В связи со значительным увеличением во всём мире использования ГМО для различных целей, а также применением технологий геномного редактирования существует необходимость в пересмотре законодательной базы в отношении ГМО и ГМО-продукции, подходов к оценке их безопасности, связанных с ними потенциальных рисков, добавил он.

По его мнению, технологии, которые стали появляться, с одной стороны, могут служить человечеству, например, «в аграрном секторе помогают повышать урожайность и морозоустойчивость плодоовощных культур». С другой стороны, «очень важно, чтобы они не наносили вред здоровью человека».

Нам надо научиться контролировать генно-модифицированные изменения, которые производитель вносит в продукцию, — отметил сенатор.

По его словам, новейшее аграрное законодательство уже вводит специальные механизмы контроля.

Так, проект федерального закона «О семеноводстве», принятый Государственной думой в первом чтении в апреле текущего года, предусматривает введение генетических паспортов — документов, созданных на основе молекулярно-генетического анализа семян сорта или гибрида сельскохозяйственного растения, — сказал Алексей Майоров.

На совещании 17 ноября по вопросам развития генетических технологий, которое провёл президент России Владимир Путин, тему внесения изменений в законодательство о генно-инженерной деятельности поднимали глава государства и вице-премьер Татьяна Голикова.

Владимир Путин отметил, что «законодательство в сфере генетики должно открывать простор для научного поиска и создания инноваций в медицине, ветеринарии, селекции, в других сферах». По его словам, нужно чётко обозначить и пределы допустимого использования генетических технологий.

Татьяна Голикова напомнила, что в России действует закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», принятый ещё в 1996 году (ФЗ от 05.07.1996 № 86 ). По её словам, закон «в полном объёме современным требованиям не соответствует». В него вносились точечные изменения в 2016 году в связи с принятием закона о биомедицинских клеточных продуктах и совсем недавно — в связи с созданием территории «Сириус». Но там нужны соответствующие системные изменения, над которыми работает рабочая группа, созданная при Совете по нормативному регулированию и биоэтике.