В России греки сыграют турецкий гамбит

Разговоры о некоей политической и дипломатической изоляции России давно остались в прошлом. Но, тем не менее, визиты лидеров стран — членов ЕС не столь уже часты. Однако прилёт греческого премьера Кириакоса Мицотакиса вызывает дополнительный интерес отнюдь не только в силу своей исключительности.

Нет, между странами развивается скорее рутинное сотрудничество. Только что в Москве отзаседалась Российско-греческая комиссия по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. У государств с давней историей взаимодействия есть реальные общие интересы в сфере туризма, развития транспорта и энергетики. Однако всех наблюдателей будет интересовать прежде всего антитурецкий контекст такого визита, даже если публично стороны не будут акцентировать внимание на этом аспекте взаимоотношений.

Греция, у которой в последнее время резко обострились отношения с восточным соседом, в том числе и в плане определения своей исключительной экономической зоны, стремится в нарастающем споре на грани прямого столкновения заручиться поддержкой великих держав, гарантов ещё Лозаннского договора, определившего границы в Эгейском море. Этот договор Анкара ныне объявляет несправедливым. А значит, де-факто претендует на ряд ныне греческих островов.

Известно, что греки нашли понимание у настроенного антитурецки Эммануэля Макрона, который, словесно давая укорот претензиям чересчур активного Реджепа Эрдогана, набирает ещё и очки накануне весенних президентских выборов. Тем более что и греки поддержали его серией военных заказов. И таким образом несколько сгладили шоковый эффект от отказа Австралии от уже согласованных поставок французских подлодок.

Не исключено, что Мицотакис хотел бы в какой-то форме заручиться поддержкой и России, хотя в последнее время у обеих православных стран возникли трудности взаимопонимания даже в духовной сфере. Особенно после поддержки греческим синклитом явных антироссийских демаршей вселенского патриарха Варфоломея. Да и к антироссийским санкциям Афины дисциплинированно присоединялись. Не решаясь, в отличие от той же Венгрии, хотя бы на словах зарезервировать своё общее несогласие с таким курсом.

И, тем не менее, после показного непризнания российского Крыма, хотя за Эрдогана это сделали двести лет назад султаны Османской империи, причитаний по поводу горькой судьбы крымских татар и поставок современных летальных вооружений Украине России вряд ли стоит упускать такой шанс косвенно выразить своё неудовольствие рядом моментов политики Анкары.

И для этого фактически достаточно предоставить возможность откровенно высказаться греческому премьеру на фоне корректных напоминаний о вековых тесных связях русского и греческого народов. Конечно, такую картину красиво дополнило бы соглашение в военной сфере. Мы же помним, как ещё посол Валентина Матвиенко договаривалась о поставках наших зенитных систем С-300 в Грецию, которые, в конце концов, отправились на Крит.

Валентина Ивановна до сих пор признаётся в своей любви к Греции и остаётся как бы лоббистом эллинских интересов. Не исключено, что пришло время обновления систем ПВО с непосредственным российским участием. И готовность Афин вызвать неудовольствие дяди Сэма может стать критерием искренности греческих намерений реально развивать отношения с Россией, а не использовать «братьев по вере» исключительно для пропагандистских акций и дополнительного давления на турок.

К слову, Греция, конечно, не Индия. Но расклад чем-то похож. С одной стороны, натовский союзник США, с другой — нарастающие противоречия с Анкарой, выход из которых в Брюсселе вряд ли укажут. А у России реальные исторические связи с Грецией, но, понятно, отсутствие желания ради Афин осложнять свои отношения с Эрдоганом. Похоже, мир разбивается на треугольники.