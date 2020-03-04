Пару месяцев назад по стране прошёл слух, что один из богатейших людей, Алексей Мордашов, владелец металлургического гиганта «Северсталь», золотых приисков, сети крупных супермаркетов, туристического агентства и многого другого, срочно формирует наследственный фонд. Это позволит его детям сохранить и впредь доминирующие позиции во всём, что папа нажил непосильным трудом. Естественно, ставшие достоянием гласности подобные усилия олигарха породили немало разных слухов как в деловом сообществе, так и просто в жёлтой прессе. Самое распространённое предположение сводилось к тому, что, видимо, у миллиардера возникли очень серьёзные проблемы со здоровьем. И он, как любящий и заботливый отец (подчеркнём, отец многодетный) старается на всякий случай оградить свою империю от раздербанивания в самом недалёком будущем энергичными и нахрапистыми, а главное — вхожими в самые высшие сферы рейдерами.

Понятно, что пресс-служба олигарха с возмущением отвергла медицинские инсинуации, заявив, что 53-летний босс находится в здравом уме и прекрасной физической форме. Между тем Мордашов действительно проявил завидные по энергетическим и прочим затратам усилия, чтобы заручиться поддержкой на самом верху. Известно, что в ходе недавней поездки Владимира Путина на Север Мордашов добился встречи с ним. И, как предполагается, поднимал в том числе вопрос и о судьбе своего семейного достояния. Более того, олигарх уже предпринял шаги для передачи части своего состояния сыновьям, Кириллу и Никите, которые пока ещё являются студентами университета. Но, как утверждают, они уже получили долю в золотодобывающем предприятии и в туристической компании. Кстати, у Мордашова кроме них, как утверждают, есть четверо детей от первого брака и ещё двое — от третьего. Так что наследников хватает.

Пока же формируемый наследственный фонд отвечает условиям нашего законодательства, по которому он начинает действовать только после смерти главного бенефициара семейного бизнеса. Мордашов уже не первый, но пока самый крупный предприниматель, который решил таким образом оформить своё потенциальное наследство. Впрочем, некоторые его коллеги, в частности банкир Александр Афанасьев и владелец «Норникеля» Владимир Потанин, заранее оговорили, что значительная часть их личных состояний будет направлена на благотворительность.

К слову, на Западе такие наследственные трасты в большом ходу. Более того, сама государственная политика побуждает тамошних крупных бизнес-воротил к подобным шагам. Так, в Великобритании налог на крупные состояния может достигать 50%, а в случае утверждения наследственного фонда он ощутимо сокращается. Причём там фонды начинают функционировать ещё при жизни олигарха.

Словом, Алексей Мордашов — одна из первых ласточек в деле формирования устойчивых наследственных империй. Впрочем, если у него действительно есть серьёзные проблемы, то он не просто так суетится. Его империя — очень лакомый кусок, особенно во время ухудшения экономической ситуации, когда пирог для делёжки всё менее объёмный. Понятно, что в таком случае «нож и вилку» нацеливают на слабеющих. Впрочем, говорят, что Мордашов сумел к тому же заручиться поддержкой влиятельнейших братьев Ковальчуков. Неизвестно, правда, на каких конкретных условиях. Пока фонд подаётся как подготовка детей к «взятию на себя ответственности». А ведь Алексей Мордашов учился ещё в советском вузе, где на лекциях по политэкономии цитировали Пьера-Жозефа Прудона: «Собственность — всегда кража».