https://static.news.ru/photo/26f11844-dc41-11e9-9111-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Вышинский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вопрос безопасности главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского зависит от развития ситуации на Украине, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич.

В отличие от многих других людей, которые оказались внутри этой операции по обмену, Кирилл вообще никакого отношения к какому-либо уголовному составу преступления или политическому не имел абсолютно. Изначально было понятно, что он оказался заложником политических интриг со стороны Киева, — передаёт слова Буякевича РИА Новости.

По его мнению, на вопрос о безопасности возвращения руководителя СМИ на Украину журналист должен ответить сам.

Вышинского освободили в рамках обмена задержанными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.

Как ранее писал News.ru, Кирилл Вышинский не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября. Журналист проходит медосмотр после длительного пребывания в заключении.