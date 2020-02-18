https://static.news.ru/photo/18fef502-52ee-11ea-9dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госкомиссия по радиочастотам планирует утвердить новую схему распределения частот для для сетей пятого поколения (5G). Она хочет отказаться от проведения аукционов на эти частоты и предложить операторам тестировать и развивать новый стандарт на уже имеющихся.

Эти данные следуют из проекта решения ближайшего заседания госкомиссии, назначенного на 10 марта, пишет РБК. Подлинность документа изданию подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке.

По новой схеме, частоты 24,25–24,65 ГГц предлагается выделить «неопределенному кругу лиц». Полосу 24,65–29,5 ГГц госкомиссия планирует выделить компании «Новые цифровые решения» и «Роскосмосу». Она нужна для уточнения характеристик радиоэлектронных средств 5G операторов, чтобы они не создавали помех передатчикам «Роскосмоса».

Из предлагаемой схемы, как и ранее, исключена возможность выделения под 5G частот диапазона 3,4–3,8 ГГц. Именно этот диапазон является базовым для сетей пятого поколения в мире, но в России он занят силовыми ведомствами.

Как ранее писал NEWS.ru ранее, операторы сетей мобильной связи пятого поколения должны использовать при строительстве российские серверы с отечественной доверенной электроникой. Об этом говорится в одобренных президиумом правительственной комиссии дорожных картах по технологиям беспроводной связи. Они были разработаны в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».