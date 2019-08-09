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Российский МИД вызвал советника посольства США в Москве Тима Ричардсoна, чтобы вручить ему представление. Недовольство министерства вызвали публикации о несогласованной акции в Москве 3 августа, сделанные в официальном Twitter Госдепа и на сайте дипмиссии.

Расцениваем размещение сoставленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нём и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны, —...