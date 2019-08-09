Политолог Сергей Марков предложил выставить Франции «ответный» счёт за намёки Парижа на возвращение долгов Российской империи. Москва, по его мнению, может потребовать в таком случае компенсаций за оккупацию Одессы и ряда других регионов страны в 1918 году.
Французские войска участвовали в оккупации, убили множество людей. Какие им деньги? К тому же те займы, которые давало французское правительство, оплачены во время Первой мировой войны кровью русских солдат, которые начали в невыгодных для себя условиях наступление для того, чтобы спасти несколько раз французскую армию под Верденом. Это абсолютно бесстыдная позиция, — пояснил он корреспонденту News.ru.
Ранее депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер выступил с запросом разъяснить, какие меры правительство примет для разрешения вопроса, связанного с российскими выплатами по облигациям царских времён, писал News.ru.
При этом, согласно международному договору от 27 мая 1997 года, правительство РФ выплатило французской стороне $400 млн и тем самым рассчиталось с долгами Российской империи.