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В РФ не подтвердили проработку министерской встречи «нормандской четвёрки»

13:40, 04 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России не подтверждает проработку встречи министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки» в сентябре, о которой ранее говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

[Проработку встречи] не подтверждаю, — сказал собеседник агентства.

О том, что в сентябре может состояться встреча глав МИД стран — участниц «нормандской четвёрки» (Германия, Франция, Россия, Украина), также сообщал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дата встречи помощников лидеров «нормандского формата» обсуждается, их графики ещё не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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