В РФ не подтвердили проработку министерской встречи «нормандской четвёрки»

МИД России не подтверждает проработку встречи министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки» в сентябре, о которой ранее говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Об этом
[Проработку встречи] не подтверждаю, — сказал собеседник агентства.
О том, что в сентябре может состояться встреча глав МИД стран — участниц «нормандской четвёрки» (Германия, Франция, Россия, Украина), также сообщал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что дата встречи помощников лидеров «нормандского формата» обсуждается, их графики ещё не согласованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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