В РФ надеются, что события в Армении не повредят соглашению по Карабаху

https://static.news.ru/photo/a4c50c2a-2980-11eb-b74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Российская сторона надеется, что происходящие в Армении события не отразятся на реализации трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Рассчитываем, что события в Армении не приведут к дестабилизации ситуации, которая будет отражаться в том числе и на судьбе подписанного заявления трёх лидеров, — цитирует его ТАСС.

Дипломат также добавил, что ведомство не комментирует ситуацию в других странах, поскольку это их внутреннее дело.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения. 18 ноября оппозиционные партии бойкотировали заседание парламента Армении, требуя немедленного осуждения соглашения.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, пока не наблюдается попыток переписать соглашение по Карабаху. Министр заверил, что Москва приложит все усилия по недопущению ревизии договорённостей.