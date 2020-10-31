Экс-президент РФ сможет стать сенатором в течение трёх месяцев после ухода

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Президент России, покинувший свой пост, сможет стать сенатором в течение трёх месяцев после прекращения исполнения полномочий главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Согласно ему, это предусмотрено законопроектом о порядке формирования Совета Федерации, который внёс 31 октября российский президент Владимир Путин.

Уточняется, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов, — говорится в сообщении.

По данным комитета, заявление экс-президент может подать в течение трёх месяцев со дня прекращения полномочий, передаёт ТАСС. При этом глава государства, чьи полномочия прекращены до принятия этого закона, может подать заявление в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что принятые Государственной думой законы президента РФ в развитие поправок в Основной закон, добавлены в повестку заседания Совета Федерации, которое назначено на 3 ноября. Информация об этом размещена на сайте верхней палаты парламента.