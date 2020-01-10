https://static.news.ru/photo/4e8dabec-338a-11ea-bbe1-fa163e074e61_660.jpg Алексей Арбатов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции против Ирана будут ужесточены в случае подтверждения версии о том, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранским комплексом противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом заявил российский военный эксперт, академик Алексей Арбатов.

Разом изменится вся ситуация. Если сейчас в напряжённости ситуации все винят США (в гибели иранского генерала Касема Сулеймани — прим. NEWS.ru), то все начнут обвинять Иран, — сказал Арбатов «Интерфаксу».

Он также отметил, что санкции могут быть введены против стран, поставляющих Ирану вооружение.

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе атаки американских военных в Ираке Тегеран принял ряд ответных мер. 5 января власти Исламской Республики заявили, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, прописанные в ядерном соглашении 2015 года.

Как ранее писал NEWS.ru, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США ведут себя как ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), угрожая уничтожить культурные объекты Ирана. Эти слова прозвучали на заседании Совета безопасности ООН.