В речи Путина в ООН заметили «скрытое послание»

https://static.news.ru/photo/7c97faec-fde7-11ea-8094-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Американский журнал The National Interest нашёл «скрытое послание» в выступлении президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Слова российского лидера о восстановлении мировой экономики после коронавирусного кризиса на самом деле призваны усилить лидерские позиции Москвы, считает автор статьи.

Он отмечает, что Путин говорил о необходимости создания свободных от санкций «зелёных коридоров», которые стали бы «хорошим подспорьем» для глобального экономического роста и сокращения безработицы. Это предложение делает Кремль «фактическим лидером нового блока неприсоединившихся государств, которые не желают по принуждению делать выбор между Вашингтоном и Пекином», уверен автор публикации.

Но ещё больше поражает другое скрытое предложение Путина, на сей раз европейцам и ведущим странам глобального Юга: не втягиваться в зарождающуюся холодную войну между США и Китаем, — отмечается в статье.

У упомянутых стран после речи Путина «возникнет стимул сохранить экономическую мощь России целой и невредимой» и не поддаваться санкционному давлению США, предполагает журналист. Он также попытался найти тайный смысл и в словам Путина о роли «Большой двадцатки» и ООН.

Интересно то, что, по мнению Путина, эти два органа должны играть ведущую роль в управлении международными делами, — говорится в статье.

Автор с сожалением напомнил, что именно в данных организациях Белый дом не может «диктовать повестку и навязывать решения».

Ранее NEWS.ru сообщал, что восстанавливать мировую экономику после пандемии коронавирусной инфекции придётся долго. Об этом 22 сентября в видеообращении к Генассамблее ООН заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, для восстановления экономики необходимы будут нестандартные решения. Он призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций.