В районе учений флота РФ в Тихом океане заметили иностранную авиацию

Иностранная боевая авиация активно действовала в районе учений российских кораблей в центральной части Тихого океана. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки, — заявили в оборонном ведомстве.

По информации военных, маскировка не позволяла иностранным военным определить тип и точные координаты корабля. Это давало дополнительное время для организации работы ПВО.

Российские морские учения проходили с 7 по 24 июня в центральной части Тихого океана в 2,5 тысячи миль на юго-восток от Курил. В учениях приняли участие более 20 кораблей, подводных лодок и судов поддержки Тихоокеанского флота (ТОФ).

Перед завершением манёвров российские корабли провели стрельбы по имитированным морским и воздушным целям.

Также в манёврах участвовала российская авиация, в том числе дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они отработали задачи по патрулированию и ударам по авианосной технике условного противника.

Ранее сообщалось, что американские читатели издания Daily Mail оценили учения ВМФ России, которые проходили в районе Гавайских островов. По мнению граждан, во многом подобное стало возможно из-за политической и физической слабости президента США Джо Байдена.