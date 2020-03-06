В проект поправок в Основной закон РФ не вошёл запрет на владение иностранной недвижимостью для тех, кто занимает государственные посты. Это связано с тем, что десяткам чиновников в противном случае пришлось бы либо избавляться от собственности, либо увольняться.
Данной информацией 6 марта с журналистами поделились источники в Госдуме и администрации президента.
Ввести запрет на заграничные счета и гражданство для лиц, которые занимают «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности, 15 января предложил сам глава государства Владимир Путин.
Как отметили источники, тема национализации элит важна для президента. Подобные запреты предлагается вводить для того, чтобы в будущем в правительство страны не смогли попасть тесно связанные с другими государствами лица. Однако в настоящее время сделать это невозможно.
Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников, — цитируют один из источников «Ведомости».
Отмечается, что в будущем ситуация может измениться и в федеральном законе появится соответствующий запрет.
Как ранее писал NEWS.ru, провести просветительскую работу в преддверии предстоящего всероссийского голосования по поправкам в Конституцию поручил руководителям думских фракций президент РФ Владимир Путин.
Глава государства уточнил, что объяснить гражданам содержание поправок нужно не только по партийным линиям, но и в СМИ, Интернете и в ходе личных встреч. Также он выразил надежду, что главы фракций окажут поддержку ЦИК в организации голосования