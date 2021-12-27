В пресс-службе Дюмина прокомментировали его возможное назначение главой МЧС

В пресс-службе губернатора Тульской области Алексея Дюмина в беседе с NEWS.ru заявили, что не могут ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о его возможном назначении на пост главы МЧС. Ранее об этом сообщал Telegram-канал Readovka со ссылкой на информированный источник.

Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. У нас Алексей Геннадьевич работает по графику, — сказал представитель пресс-службы Дюмина.

Дюмин в течение длительного времени работал в личной охране президента России Владимира Путина. В 2014 году он возглавил Силы специальных операций Вооружённых сил РФ. Это подразделение обеспечило мирный процесс присоединения Крыма к РФ.

Ранее источники URA.RU в МЧС сообщили, что нового главу ведомства могут назначить ко Дню спасателя 27 декабря. По словам собеседников агентства, рассматриваются два кандидата. Один из них — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который уже работал в ведомстве. О втором не сообщалось. В Кремле заявили, что Путин ещё не определился с кандидатурой на этот пост.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября на озере Лама в районе заповедного плато Путорана. Он сорвался со скалы, спасая режиссёра Александра Мельника. Временно исполняющим обязанности главы ведомства был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.