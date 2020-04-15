В решениях нашего правительства выявился неожиданный карантинный сюрприз. В списке системообразующих для отечественной экономики предприятий оказалась крупнейшая букмекерская сеть «Фонбет», хорошо известная не только «жертвам азарта», но и просто спортивным болельщикам, поскольку долгие годы была спонсором футбольного чемпионата.

В принципе масштабы «конторы», призванной в отсутствии в городах казино удовлетворить страсть обывателя к игре, действительно поражают. По официальным данным, только в Москве у «Фонбета» 100 отделений. А всего в 82 регионах страны более тысячи точек, где в гонке за «мигом удачи» можно сделать ставку хоть на результат матча, хоть на первый гол вышедшего из заточения Александра Кокорина. Любой полёт фантазии и надежды за ваши деньги.

Вот только обнаружение сети «Фонбет» в числе более чем 600 предприятий, на которых как на скелете держится национальная экономика и которые ныне могут рассчитывать на прямую государственную поддержку, вызвало шок, сравнимый по эмоциональным последствиям с крупным проигрышем. Конечно, мы не страна — бензоколонка, но чтобы диверсификация экономики держалась ещё и на человеческом азарте, это уж слишком.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Словом, после такого неприятного открытия в правительстве возникла известная немая пауза в стиле гоголевского «Ревизора». По распоряжению премьера Михаила Мишустина стали разбираться, кто такой азартный, что внёс букмейкеров в число претендентов на национальное экономическое спасение. Кто такую стратегическую ставку сделал? Вариантов было немало — от вице-премьера Андрея Белоусова до министра финансов Антона Силуанова.

Закончилось дело тем, что интригой с «Фонбетом» непосредственно заинтересовалась Генеральная прокуратура, которая, наконец, вышла, судя по всему, на инициаторов такого взгляда на перспективы национальной экономики в Минэкономразвитии. А в нашем «мозговом центре», призванном намечать пути экономического роста и продвигать новые концепции развития, как выясняется, к составлению списка основ нашего народного хозяйства подошли чисто формально. Просто выделили предприятия исходя из общих признаков — числа работающих и общего оборота. Странно, что при таком чисто формальном подходе вожделенное для многих хозяйствующих субъектов место не досталось и просто игорным зонам.

Ну, а дальше, видимо, в высших инстанциях в состоянии общего цейтнота никто из руководителей и кураторов в длинный список не вчитывался. Не до того было. Надо было спешить отрапортовать. Это естественно при условии, что в признании такого статуса «Фонбета» нет ничьей меркантильной заинтересованности. Правда, сами букмекеры тут же заявили, что ни на что не претендовали, ни в какие списки не стремились. И не только в финансовых инъекциях не нуждаются, но и сами пожертвовали крупные суммы на благородное дело борьбы с «залётным» коронавирусом.

Словом, скандал, вышедший на публичный уровень, в принципе локализован. И осталось назвать только тех виновных клерков, которые допустили такой обидный просчёт. Ведь у каждой ошибки, как говорили в прежние времена, всегда есть фамилия, имя и отчество. Найти стрелочников не трудно, но всё это попахивает особой правительственной самоизоляцией.

В положении хуже губернаторского оказалась вся властная вертикаль. И всё оттого, видимо, что большим начальникам было недосуг внимательно прочитать излишне длинный список предприятий. Как говорится, не царское это дело.