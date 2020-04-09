В правительстве одёрнули единороссов за попытки говорить от имени Мишустина

https://static.news.ru/photo/643a3b42-7a6e-11ea-a652-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

В правительстве предостерегли членов фракции «Единая Россия» в Государственной думе от собственной интерпретации позиции главы кабинета министров Михаила Мишустина. Те поспешили публично сообщить о безоговорочной поддержке премьер-министром озвученных парламентариями инициатив.

Вместе с тем, официальную позицию премьер-министра даёт только пресс-служба правительства, напомнил источник в кабмине, на которого ссылается «Интерфакс».

Он, впрочем, не стал уточнять, о каких конкретно инициативах идёт речь и не назвал депутатов, которые по-своему трактовали итоги диалога.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-служба фракции сообщила, что Мишустил поддержал предложение о заморозке стоимости продуктов в экстренных ситуациях. Инициативу на встрече с преьмером озвучил глава депутатского объединения Сергей Неверов.