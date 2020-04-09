В правительстве одёрнули единороссов за попытки говорить от имени Мишустина

В правительстве предостерегли членов фракции «Единая Россия» в Государственной думе от собственной интерпретации позиции главы кабинета министров Михаила Мишустина. Те поспешили публично сообщить о безоговорочной поддержке премьер-министром озвученных парламентариями инициатив.
Вместе с тем, официальную позицию премьер-министра даёт только пресс-служба правительства, напомнил источник в кабмине, на которого
Он, впрочем, не стал уточнять, о каких конкретно инициативах идёт речь и не назвал депутатов, которые по-своему трактовали итоги диалога.
Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-служба фракции сообщила, что Мишустил поддержал предложение о заморозке стоимости продуктов в экстренных ситуациях. Инициативу на встрече с преьмером озвучил глава депутатского объединения Сергей Неверов.
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