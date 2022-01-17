В правительстве ФРГ произошёл раскол из-за проекта «Северный поток—2»

В правительстве Германии произошли разногласия, когда в очередной раз поднялся вопрос о запуска трубопровода «Северный поток—2». Было выдвинуто мнение, что с началом работы трубопровода европейские страны станут значительно сильнее зависеть от российского газа, сообщает издание Financial Times.

Согласно материалу издания, немецкая партия «Зелёные» не стали поддерживать начало работы газопровода, объясняя свой отказ возможным ростом зависимости страна Европы от российского голубого топлива.

Однако проект поддержали приверженцы социал-демократической партии (СДПГ), которые выступали за хорошие отношения с Москвой с конца 1990-х, когда во главе страны находился Герхард Шрёдер.

Издание также отмечает, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц, не стал поддерживать санкции против «Северного потока—2».

Анналена Бербок, занимающая должность главы МИД Германии заявила 17 января, что для полного одобрения проекта «Северный поток—2» германским регулятором, трубопровод должен соответствовать европейскому праву, при этом уточнив, что в коалиционном соглашении есть положение, которое гласит, что для энергопроектов в Германии действует европейское право. Это касается и российского проекта СП-2, отметила Бербок.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что главе МИД Германии Анналене Бербок нужно было выбрать для знакомства с Россией дружеские пути, а не пытаться давить или шантажировать. Поводом послужили высказывания немецкого министра о том, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен в связи с тем, что проект только частично соответствует европейскому праву. А его реализация якобы несёт геостратегическую нагрузку.

Ранее стало известно, что США, наряду с европейскими странами отказались от идеи отключения российских банков об межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Вместо этого буду рассматриваться другие целевые экономические санкции, которые затронут крупнейшие российские банки, если Россия вторгнется в Украину.