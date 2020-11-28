В посольстве США ответили на обвинения во внешнем управлении Украиной

Власти США оказывают помощь Украине только по просьбе её властей, чтобы сделать страну богатой и безопасной, а также для продвижения «евроатлантических устремлений». Обвинения американских властей во внешнем управлении страной — попытки поставить ситуацию «с ног на голову», говорится в сообщении посольства США в Украине.
Таким образом диппредставительство прокомментировало акцию пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» против «внешнего управления» Украиной, которая состоялась перед посольством накануне.
США глубоко беспокоятся о народе Украины и ценностях, за которые украинцы боролись на Майдане и продолжают умирать в Донбассе, — приводит Telegram-канал «Страна.ua» выдержку из сообщения.
По мнению представителей посольства, внешнее управление Украиной осуществляется со стороны российских властей.
Какая страна вторглась на Украину, лишила свободы, переселила и подвергла пыткам ее граждан и несёт ответственность за войну, в результате которой погибли более 13 тысяч человек, — говорится в заявлении.
В посольстве добавили, что российские власти также занимаются дискредитацией действующей украинской власти и распространением дезинформации о демократически избранном правительстве Украины и его реформах.
Как сообщал NEWS.ru, в Крыму ранее призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и бесповоротно, так что «киевским властям не стоит тешить себя призрачными иллюзиями».