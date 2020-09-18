В посольстве России потребовали разъяснений после репортажа NBC

https://static.news.ru/photo/538958e6-f980-11ea-a05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sean Curran/wikipedia.org

Представители российского посольства в США потребовали разъяснений от властей США по поводу репортажа, вышедшего на телеканале NBC. В материале утверждалось, что Вашингтон помогал «украинским подразделениям, которые воевали с российскими войсками в Крыму».

Сообщение от дипломатического представительства РФ появилось на официальной странице в социальной сети.

В обращении отмечается, что в репортаже информация идёт со ссылкой на неназванные официальные лица США. Американцы говорят, что их государство поддерживало террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае речь идёт о России.

Если это правда [а не географическая близорукость канала], то мы требуем от американской стороны уточнить, прямо или косвенно Вашингтон способствовал СБУ в организации терактов против народа Крыма, — сообщается на странице посольства в Facebook.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, главной причиной выхода Крыма из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину в Россию, считает сенатор от этого региона Сергей Цеков.