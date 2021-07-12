В посольстве РФ заявления США о «вторжении» на Украину назвали вбросом
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:06, 15 января 2022
Фото: twitter.com/RussiaInUSA
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Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что обвинения в подготовке Россией некого предлога для вторжения на Украину, звучащие в США, являются голословными и бездоказательными. Вброс подтверждает непрекращающееся информационное давление на Москву, отмечается в сообщении дипмиссии в Facebook.
Обратили внимание на заявления пресс-секретарей Белого дома и Пентагона в ходе брифингов 14 января о якобы ведущейся Россией подготовке некого предлога для вторжения на Украину. Доказательств, как водится, нет, — указали в посольстве.
Дипломаты добавили, что обвинения в адрес России не могут иметь никаких подтверждений, поскольку Москва выступает против войны, международные проблемы можно решить дипломатическим путём.
Ранее стало известно, что новые публикации на Западе о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе ничем не подтверждены и носят голословный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так уже было раньше, отметил он, отреагировав на просьбу прокомментировать публикации ряда западных СМИ, в том числе телеканала CNN.