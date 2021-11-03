В посольстве РФ рассказали о решении визового вопроса с США

Советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев заявил, что в настоящее время «в регулярном режиме» проходят консультации с американским Госдепом по визовому вопросу. У Москвы и Вашингтона есть шанс договориться о решении проблемы, отметил он в эфире телеканала RTVI.

Дипломатия — это искусство переговоров, это искусство договариваться. До тех пор, пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему, — пояснил дипломат.

По его словам, вопрос с выдачей американских виз в Москве будет обсуждаться на встрече представителей МИД РФ и Госдепартамента, которая запланирована на ближайшие дни.

Очень рассчитываем, что состоится встреча, — мы её называем «консультации по двусторонним раздражителям», — в ходе которой в том числе будут решаться вопросы на направлении обеспечения консульского обеспечения, — подчеркнул Кошелев.

Ранее стало известно, что Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности, заявил Сергей Кошелев. Сейчас счёт идёт уже на сотни тысяч долларов, отметил дипломат. Он напомнил, что конфискованы были шесть объектов.