В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о «российской пропаганде»

https://static.news.ru/photo/837acc90-d790-11ea-ab2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство РФ в США

Посольство России в Вашингтоне опубликовало комментарий к докладу Госдепа США об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды», назвав его попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.

В посольстве заявили, что любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб, а Госдепу крайне не нравится существование альтернативных источников информации и для их дискредитации он задействует серьёзные ресурсы.

Доходит до абсурда. Один пример: в «официальные правительственные коммуникации» внешнеполитическое ведомство США записало В. В. Жириновского и частную радиостанцию «Говорит Москва» (как бы к этому отнёсся С. Л. Доренко?). Если это — вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик, — говорится в заявлении посольства.

Также ведомство напомнило как российским, так и зарубежным СМИ, что если они осмеливаются критиковать США, то почти наверняка станут предметом тщательного изучения, а их ресурсы в американских соцсетях могут быть заблокированы без объяснения причин.

Упомянутый доклад — попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира, — добавили в ведомстве.

Госдепу же порекомендовали подписаться на официальные аккаунты Кремля, правительства России и МИД, чтобы черпать официальную информацию из них.

Как писал NEWS.ru ранее, Государственный департамент США опубликовал доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором инструментами пропаганды названы российские СМИ с государственным финансированием. По мнению составителей документа, эта «экосистема» состоит из официальных правительственных коммуникаций, финансируемого государством глобального вещания, культивации неких «подручных ресурсов», использования соцсетей «в качестве оружия» и «дезинформации с помощью деятельности в киберпространстве».